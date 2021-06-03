Стала известна трансферная стоимость Зайнутдинова после сезона в ЦСКА

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, выступающего за московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, ценник полузащитника остался без изменений - Зайнутдинов оценивается в 3,5 миллиона евро. Он является самым дорогим представителем Казахстана в российской премьер-лиге.

Кроме того, это является рекордом для казахстанских футболистов. Ранее самым дорогим казахстанцем являлся Бауыржан Исламхан, который оценивался в три миллиона евро.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 22 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Остаток сезона казахстанец пропустил из-за травмы. Его ЦСКА стал шестым и впервые за 20 лет остался без еврокубков.

23-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за его трансфер "Ростову" два миллиона. До этого полузащитник играл в Казахстане за "Тараз" и "Астану".

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Еще один футболист сборной Казахстана - защитник Марат Быстров из грозненского "Ахмата" - также сохранил ценник в 900 тысяч евро. В его активе 22 матча в РПЛ.

А вот два других представителя сборной Казахстана - Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин из волгоградского "Ротора" упали в цене.

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