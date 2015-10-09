Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Главный тренер "Зенита" готов отпустить Алипа в европейский клуб

Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал возможный уход капитана сборной Казахстана Нуралы Алипа при поступлении интересного предложения от европейских клубов, передают Vesti.kz.

— Представим и смоделируем ситуацию: появляется интерес хорошей, топовой команды из Европы — отпустили бы его? Смог бы он вообще в принципе заиграть?

"Мы любого игрока отпустим, потому что мы стараемся всегда идти навстречу игрокам. Конечно, есть интересы клуба, которые должны быть всегда соблюдены. Если устраивает предложение клуб и самого игрока, то, конечно, нет таких игроков, которым мы препятствуем, развитию или прогрессу в футбольном плане", — заявил Семак в интервью YouTube-каналу BorodAbata.

Напомним, Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2023 года после перехода из алматинского "Кайрата". За это время защитник трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и три Суперкубка. В сезоне-2025/26 Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

"Он меня больше всех поддерживал". Алип вызвал восхищение в "Зените"

