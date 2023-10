"Своих не выращивают". В России недовольны возможным получением Шевченко казахстанского паспорта

Еще год назад, в октябре 2022-го, появились первые слухи о возможной смене гражданства российским теннисистом Александром Шевченко. По слухам, уже тогда велись переговоры между игроком и федерацией тенниса Казахстана (КТФ).

Затем эта история затихла, а сейчас ее неожиданно начали обсуждать даже на высшем, по теннисным меркам, уровне. О ситуации высказались и в КТФ, и в российский федерации тенниса (ФТР). Корреспондент Vesti.kz собрал реакцию российских болельщиков на фоне этих новостей.

Сейчас Шевченко 22 года, и он занимает 84-е место в мировом рейтинге. Из тех, кто представляет Казахстан, его опережает лишь Александр Бублик (№36). В этом году, как и в прошлом, эта тема стала актуальной после участия Шевченко на турнире АТР в Астане. Совпадение ли это? Непонятно. А вот, что мы писали об Александре в прошлом году:

21-летний россиянин станет казахстанцем? Что известно о перспективном теннисисте

Реакция на вероятную смена гражданства Шевченко была неоднозначной. Большинство пользователей российских спортивных порталов, прокомментировавших эту новость, высказались в негативном ключе. Но были и те, кто понял решение спортсмена:

ProLL: "Шевченко прекрасно понимаю - Казахстан даст (как я понимаю, уже дал) финансовую стабильность, возможность собрать хорошую команду и спокойно прогрессировать, не давя на себя необходимостью сиюминутных результатов. А вот Казахстан не очень понимаю - ладно еще вкладываться в Бублика или Рыбакину, там видно сразу было, что это большие таланты, но зачем им сдался Шевченко? Уж лучше бы вложили деньги в кого-то своего".

Матвей Суицидин: "Шевченко потенциально в топ-50 может пролезть. В Кубке Дэвиса поможет".

Andreys7: "Шевченко правильно все делает, пробиться в состав сборной России у него шансов 0. Там четыре игрока значительно сильнее него (самый старший Карацев, ему 30 недавно исполнилось, остальные значительно моложе). Молодые еще на подходе: Сафиуллин, Котов и другие, которые тоже сильнее Шевченко выглядят. А для слабой сборной Казахстана он самое то".

Если не считать, что сборную Казахстана назвали слабой, со многим здесь можно согласиться.

Остальные яркие высказывания были уже не столь положительными по отношению как к Шевченко, так и к казахстанской федерации. Так, пользователи раскритиковали очередную натурализацию российского теннисиста казахстанской стороной, а кто-то даже назвал Казахстан "бедной страной".

Sofia: "С Россией его ничего не связывает, зато с Казахстаном очень тесные связи, бабки называются".

Pokayfu: "Казахстан в очередной раз забирает у нас уже готового спортсмена. Своих сильных не выращивают".

Ikhtrip: "Он не нуждается в России, Россия не нуждается в нем, о чем говорить? Нашел способ немного разжиться деньгами? Ну и флаг ему в руки! Казахстанский. Можно подумать, что России от него какая-то польза может быть, даже если он "шлем" выиграет... Ну стала бы Рыбакина чемпионкой под российским флагом, что бы изменилось? Тут скорее вопрос к казахам, зачем им эти люди, не лучше потратить ресурсы на казахстанских ребятишек? Или в этой бедной стране нет детей, которым нужно помогать, причем не только в теннисе?".

View this post on Instagram A post shared by Aleksandr Shevchenko (@shevchenkoo_17) Напомним, что за 15 с лишним лет уже целый ряд российских теннисистов сменили гражданство на казахстанское, в том числе нынешние лидеры страны в одиночном рейтинге Елена Рыбакина и Бублик.

А что вы думаете о потенциальном переходе Шевченко в сборную Казахстана?

