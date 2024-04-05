Теннисист из Казахстана устроил триллер за полуфинал турнира в Португалии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира категории АТР 250 в Эшториле (Португалия), передают Vesti.kz.

В паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром он одержал победу в четвертьфинале над румыном Владом Виктором Корня и чехом Петром Ноуза - 7:6 (8:6), 7:6 (7:0). Как видно, все решилось на тай-брейках.

Встреча длилась 1 час и 53 минуты.

Недовесов и Эскобар встретятся в полуфинале против бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена. Матч состоится 6 апреля.