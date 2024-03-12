Джокович назвал виновного в поражении от 123-й ракетки мира

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свое сенсационное поражение на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 9,5 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

"Поздравляю его с тем, что, особенно в третьем сете, он показал отличный теннис. Он попал в основную сетку как лаки-лузер, так что ему было нечего терять, он играл великолепно и заслужил победу. Я был больше удивлен своим уровнем. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, из этих двух вещей и сложился результат. У него отличный день, у меня - очень плохой. Результат для меня отрицательный", - приводит слова Джоковича сайт турнира.

Отметим, что Джокович установил личный антирекорд- впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на турнирах "Мастерс-1000" или "Большого Шлема".

Кроме того, Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в статусе лаки-лузера.

Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три года подряд - 2014, 2015, 2016.

Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:2.