Новак Джокович "сотворил сенсацию года" на турнире за 9 миллионов долларов

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 9,5 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче третьего круга Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6. Встреча длилась два часа и 20 минут. На счету серба четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из четырех. Нарди отметился пятью эйсами и семью двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из 11.

Таким образом, Джокович установил личный антирекорд- впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на турнирах "Мастерс-1000" или "Большого Шлема".

Кроме того, Джокович впервые за профессиональную карьеру уступил сопернику, находящемуся в статусе лаки-лузера.

Напомним, что Джокович выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе в 2008 и 2011 годах, а позже брал трофей три года подряд - 2014, 2015, 2016.

Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:2.