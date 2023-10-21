В России отреагировали на желание теннисиста выступать за Казахстан

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по поводу заявления российского теннисиста Александра Шевченко о его желании представлять сборную Казахстана на международной арене, сообщают Vesti.kz.

"Окончательного решения по Шевченко еще нет, но у Александра есть желание играть за сборную Казахстана", - сказал Тарпищев в интервью Sport24.

Ранее советник по международным вопросам и вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский заявил, что Шевченко планирует выступать за Казахстан на международной арене. Он отметил, что у россиянина есть вид на жительство в Казахстане.

В мировом рейтинге одиночного разряда Шевченко занимает 84-е место.

Отметим, что ранее под флаг Казахстана перешли Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и другие представители российского тенниса.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта