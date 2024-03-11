Лучшему теннисисту Казахстана повесили "баранку" на турнире в США

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в 1/8 финала турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала он уступил десятой ракетке мира из Австралии Алексу Де Минауру. Если в первом сете Бублик в упорной борьбе проиграл со счетом 5:7, то во втором ему повесили "баранку" - 0:6.

Встреча длилась 1 час и 28 минут, в ее ходе казахстанец сделал 6 эйсов и совершил 10 двойных ошибок, в то время как австралиец выполнил 3 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

В следующем круге Алекс Де Минаур встретится с сильнейшим в паре Александр Зверев (№6, Германия) - Таллон Грикспор (№27, Нидерланды).