Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

Лучшему теннисисту Казахстана повесили "баранку" на турнире в США

Лучшему теннисисту Казахстана повесили "баранку" на турнире в США
©ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в 1/8 финала турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала он уступил десятой ракетке мира из Австралии Алексу Де Минауру. Если в первом сете Бублик в упорной борьбе проиграл со счетом 5:7, то во втором ему повесили "баранку" - 0:6.

Встреча длилась 1 час и 28 минут, в ее ходе казахстанец сделал 6 эйсов и совершил 10 двойных ошибок, в то время как австралиец выполнил 3 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

В следующем круге Алекс Де Минаур встретится с сильнейшим в паре Александр Зверев (№6, Германия) - Таллон Грикспор (№27, Нидерланды).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бублик Александр ATP теннис

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 14:38
ATP
©ATP Джокович назвал виновного в поражении от 123-й ракетки мира
Вчера , 09:30
ATP
©ATP Новак Джокович "сотворил сенсацию года" на турнире за 9 миллионов долларов
11 марта, 07:46
ATP
©ktf.kz Лучшему теннисисту Казахстана повесили "баранку" на турнире в США
10 марта, 12:30
ATP
©Ktf.kz, Андрей Ударцев. Голубев второй справа Казахстанский теннисист приостановил карьеру и переехал в США
9 марта, 11:25
ATP
©Adelaide International Сенсационный казахстанец добился успеха после исторического достижения
6 марта, 12:08
ATP
©ktf.kz В России заговорили о дисквалификации казахстанского теннисиста
5 марта, 12:41
ATP
©BNP Paribas Open Большая проверка в США. Рыбакина защищает титул, а Бублик стремится в топ-15
4 марта, 08:37
ATP
©ktf.kz Казахстанский теннисист поднялся на рекордное место в мировом рейтинге
3 марта, 21:50
ATP
©twitter.com/ATP Судья из Казахстана "помог" Бублику в скандальном матче против Рублева
3 марта, 19:46
ATP
©ATP Казахстанский теннисист выиграл турнир в Испании
3 марта, 14:44
ATP
©ktf.kz Казахстанский теннисист сделал необычное признание после финала в Дубае
2 марта, 21:40
ATP
©twitter.com/atptour Лучшего теннисиста Казахстана оставили без титула на турнире в Дубае
2 марта, 11:02
ATP
©instagram.com/bublik Бублик эмоционально отреагировал на скандальную победу. Его слова удивили всех
1 марта, 23:31
ATP
©atptour.com Сенсация определила соперника Бублика в финале турнира в Дубае
1 марта, 22:03
ATP
©twitter.com/atptour За какие слова сняли с игры пятую ракетку мира с казахстанцем
1 марта, 20:47
ATP
©twitter.com/atptour Бублик сотворил сенсацию в полуфинале турнира в Дубае
29 февраля, 17:30
ATP
©atptour.com Лучшему теннисисту из Казахстана "подарили" полуфинал в Дубае
28 февраля, 21:23
ATP
©Open Sud de France Cенсация определила следующего соперника Бублика на турнире в Дубае
28 февраля, 18:00
ATP
©Instagram/opensuddefrance Лучший теннисист Казахстана провел невероятный матч на турнире в Дубае
27 февраля, 23:00
ATP
©twitter.com/abnamroopen Вторая ракетка Казахстана дал бой лучшему российскому теннисисту
27 февраля, 12:48
ATP
©IG/shevchenkoo_17 Оформит сенсацию? Казахстанский теннисист сыграет с четвертой ракеткой мира из России
27 февраля, 10:44
ATP
©ATP Лучший теннисист Казахстана выругался матом на болельщика: видео
26 февраля, 23:34
ATP
©Adelaide International Определился следующий соперник первой ракетки Казахстана на турнире в Дубае
26 февраля, 21:30
ATP
©Instagram/opensuddefrance Камбэком завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Дубае
26 февраля, 19:20
ATP
©twitter.com/InterMiamiCF Месси и конкурентка Рыбакиной: стали известны номинанты на премию лучшему спортсмену мира
24 февраля, 15:58
ATP
©twitter.com/OpenSuddeFrance Вторая ракетка Казахстана попал на топового соперника на турнире в Дубае
21 февраля, 21:20
ATP
©Adelaide International Камбэком завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Дохе
21 февраля, 08:55
ATP
©ATP Новое достижение? Казахстанский теннисист в шаге от исторического результата
19 февраля, 23:02
ATP
©ATP Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Дохе
19 февраля, 22:42
ATP
©Open Sud de France Лучший теннисист Казахстана поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus