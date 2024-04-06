Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира за полмиллиона евро

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов пробился в финал турнира в Португалии с призовым фондом полмиллиона евро, передает Vesti.kz.

В паре со спортсменом из Эквадора Гонсало Эскобаром Недовесов встретился с бельгийским дуэтом Сандер Жиль - Йоран Флиген и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4.

Игра продлилась один час и 12 минут.

Отметим, что на прошедшем турнире в испанской Жироне казахстанец и эквадорец стали чемпионами.

При этом 37-летний Александр на данный момент занимает 44-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисистов.