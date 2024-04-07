Джокович назвал лучшего теннисиста мира в 2024 году. Это не Алькарас

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился своим мнением относительно лучшего теннисиста в мире в этом году, передают Vesti.kz.

Таковым он считает итальянца Янника Синнера, занимающего второе место в мировом рейтинге.

"Янник - лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромного успеха. Он очень сильно улучшился. В целом его игра, подача, движение и ментальность всегда на высоте. В важных матчах разница между Янником за последние шесть месяцев и раньше заключается в том, что он выигрывает большие матчи. Он извлек уроки из своего предыдущего опыта и стал более жестким игроком. Больше похож на игрока большого времени", - приводит слова Джоковича сайт ATP.

Джокович и Синнер выступят на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдет с 7 по 14 апреля.