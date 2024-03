Лидер сборной Казахстана потерпел фиаско на турнире в США

Казахстанские теннисисты Александр Бублик (№18) и Александр Шевченко (№58) не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Майами (США), передают Vesti.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана во втором круге проиграл итальянцу Маттео Арнальди (№38) со счетом 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час и 19 минут. Бублик выполнил 5 подач навылет при 5 двойных ошибках, тогда как Арнальди сделал 6 эйсов при 2 двойных ошибках. В следующем круге, 24 марта, Маттео встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (№126).

Шевченко в 1/32 финала уступил девятой ракетке мира из Польши Хуберту Гуркачу - 4:6, 7:6 (7:2), 3:6. Соперники провели на корте 2 часа. Казахстанец отметился 5 подачами навылет и допустил 1 двойную ошибку, а Гуркач сделал 28 эйсов при 1 двойной ошибке. Следующим соперником поляка станет американец Себастьян Корда (№29). Матч состоится 24 марта.

the Hubi ROOAAARRRR 🐯@HubertHurkacz outlasts Shevchenko 6-4 6-7(2) 6-3 to move on in Miami! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/36l4ihypT3