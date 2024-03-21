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Новости спорта Теннис
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Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на крупном турнире в США

Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на крупном турнире в США
©BNP Paribas Open

В ночь с 21 на 22 марта в Майами (Флорида, США) пройдет очередной игровой день крупного турнира WTA 1000 и АТР 1000 - Miami Open. В ближайшие сутки на корт выйдут сразу несколько представителей Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Третьим запуском на втором корте, ориентировочно в 22:30 по казахстанскому времени, сыграют казахстанка Юлия Путинцева (№68) и россиянка Людмила Самсонова (№15). Это будет первая игра между ними. Матч пройдет в рамках второго круга турнира.

Пятым запуском на пятом корте, примерно в 01:20 по казахстанскому времени, сильнейшего в первом круге мужского турнира выявят казахстанец Александр Шевченко (№58) и колумбиец Даниэль Элахи Галан (№84). Ранее они друг с другом также не играли.

Последним запуском на центральном корте, не ранее 05:30 утра по казахстанскому времени, на площадке схлестнутся казахстанка Елена Рыбакина (№4) и датчанка Клара Таусон (№91). Для Елены это будет первый матч на турнире, но начинает она сразу со второго раунда из-за высокого посева. Пять лет назад она уже обыгрывала Таусон на турнире в Бостаде (Швеция).

По телевидению казахстанцы смогут посмотреть только матч с участием Рыбакиной. Его покажет телеканал Setanta Sports 2. Кроме того, в Интернете эфиры всех игр будут доступны по этой ссылке.

Напомним, что в прошлом году Рыбакина добралась до финала в Майами, и теперь ей предстоит защитить немало очков. Она уже не претендует на возвращение в топ-3 по итогам турнира, но есть риск опуститься на пятую строчку.

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Путинцева Юлия Шевченко Александр Рыбакина Елена Казахстан США

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