Громкой сенсацией завершился матч второй ракетки мира на турнире в Майами

Определился второй полуфиналист турнира ATP Masters 1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz.

В матче 1/4 финала вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову (№12). Встреча завершилась по итогам двух сетов - 6:4, 6:2. Игра длилась один час и 33 минуты.

Теперь счет по победам в личных встречах между Алькарасом и Димитровым пока складывается в пользу испанца - 3:2.

В 1/2 финала Алькарас сыграет с немцем Александром Зверевым. В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.