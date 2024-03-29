Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open

Сайт sportskeeda.com опубликовал прогноз на финал турнира категории WTA 1000 в Майами (США) между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и американкой Даниэль Коллинз (№53), передают Vesti.kz.

Победительница Miami Open определится 31 марта.

"Учитывая огромную пропасть в мировом рейтинге и их прошлые противостояния, Елена Рыбакина будет фаворитом в борьбе за трофей. Казахстанка по понятным причинам заржавела после месячного перерыва, но в ответственные моменты ей удается показать свой лучший теннис. В полуфинале против Азаренко ее подача на тай-брейке была абсолютно четкой, и она снова будет полагаться на это оружие, чтобы выиграть несколько легких очков. Тем не менее, играть против такой переменчивой соперницы, как Даниэль Коллинз, всегда непросто. Американка любит идти ва-банк на каждом мяче и не позволяет соперницам войти в какой-либо ритм. На протяжении двух недель она была особенно агрессивна на приеме, выиграв более 50% очков на приеме. Американка любит контролировать ход розыгрышей и при каждом удобном случае будет стремиться выйти на заднюю линию.

Однако в матчах против Азаренко и Мэдисон Киз Рыбакина не раз выходила вперед, сталкиваясь с сильными ударами с задней линии. Играя в своем втором подряд финале, она будет очень мотивирована на победу. Количество подач будет ключевым фактором, и успех в этой области должен склонить ход матча в ее пользу.

Прогноз: Рыбакина победит в трех сетах", - пишет источник.