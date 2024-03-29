Азаренко обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной

32-я ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси высказалась после поражения от лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) в полуфинале турнира в Майами, сообщают Vesti.kz.

Матч 1/2 финала завершился со счетом 6:4, 0:6, 7:6 в пользу Рыбакиной.

"Спасибо за любовь и поддержку", - написала спортсменка в своем аккаунте в соцсетях.

В решающем матче турнира Рыбакина встретится с американкой Даниэль Коллинз (№53), которая в 1/2 финала оказалась сильнее 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой - 6:3, 6:2.