"Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал предстоящий финал между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и американкой Даниэль Коллинз (№53) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 марта.

Elena Rybakina & Danielle Collins will face each other in the Miami Final.



Elena leads the head to head 3-1.



She’s won their last 3 meetings, but all 3 went to a deciding set.



Elena is 22-3 in 2024 & is tied with Swiatek for most wins this season. She’s also reached more… pic.twitter.com/zlzaKUT2DJ