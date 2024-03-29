Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала самой молодой двукратной финалисткой турнира в Майами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

Она повторила достижение знаменитой россиянки Марии Шараповой. На момент матча Рыбакиной было 24 года 285 дней. Шараповой это удалось в возрасте 18 лет.

В 1/2 финала Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко. Встреча продолжалась два часа 36 минут и завершилась волевой победой Рыбакиной в трех сетах со счетом 6:4, 0:6, 7:6 (7:2).

Соперницей Рыбакиной в финале будет Даниэль Коллинз из США.