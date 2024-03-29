Назван победитель исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов долларов

Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выход первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в финал категории WTA-1000 в Майами (США). В ходе беседы он восхитился ее физической формой и сделал прогноз на решающий матч с американкой Даниэль Коллинз.

В матче 1/2 финала Miami Open Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко, которая сейчас занимает 32-е место, и обыграла ее в трех сетах (6:4, 0:6, 7:6). Примечательно, что до этого теннисистки трижды играли друг с другом и все три раза побеждала Рыбакина.

Таким образом, Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой, которая стала самой молодой двукратной финалисткой турнира в Майами.

"После неудачи в Токио и проблем со здоровьем - она показывает невероятную игру. Сейчас Рыбакина в потрясающей физической форме. Это заметно по ее матчам с сильными соперницами. Она однозначно фаворит в финальной игре и мой прогноз - это ее победа. Если она продолжит в том же духе, то приблизится к лидерству. В данный момент она выглядит готовой к сложнейшим вызовам", - отметил Майлс.

Финальный матч турнира в Майами с призовым фондом 8,8 миллиона долларов между Рыбакиной и Коллинз, которая является 53-ей ракеткой мира, пройдет 31 марта.

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