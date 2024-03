Рыбакиной отдали финал крупного турнира в США

Пишущий о теннисе популярный Twitter-аккаунт The Tennis Letter считает, что Елене Рыбакиной (№4) вполне по силам добраться до финала турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Казахстанка уже вышла в 1/8 финала, обыграв на предыдущей стадии американку Тейлор Таунсенд (№72).

Следующей соперницей казахстанки будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Rybakina d. Townsend 6-3 6-7(3) 6-4



Elena’s still shaking off the rust.



But as we’ve seen, she has a god given gift for whacking a tennis ball.



✅19-3 in 2024

✅Won 7 of last 8 matches in Miami



With a little patience, she could find herself back in the final.



🇰🇿🩵🇰🇿 pic.twitter.com/aaVt5RIwNc