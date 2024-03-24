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"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием

"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием
©ktf.kz

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

На этой стадии она победила американку Тейлор Таунсенд (№72).

"Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла 8 дней и тренировалась всего 4 дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствуется повсюду. Но я пытаюсь бороться.

Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки и она много выходит вперед. Я знала, что будет тяжело, но пока я выживаю...", - приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Напомним, в следующий круг турнира в Майами пробилась и вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, подробности - тут.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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