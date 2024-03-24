"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

На этой стадии она победила американку Тейлор Таунсенд (№72).

"Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла 8 дней и тренировалась всего 4 дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствуется повсюду. Но я пытаюсь бороться.

Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки и она много выходит вперед. Я знала, что будет тяжело, но пока я выживаю...", - приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.