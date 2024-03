Рыбакина сделала выбор между "карьерой модели и теннисом"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, ответила на любопытный вопрос после победы в матче против американки Тейлор Таунсенд (№72) в рамках третьего круга турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

- В начале этого месяца вы опубликовали очень красивую фотосессию на пляже в Дубае. Нравится ли вам быть моделью перед камерой или вы предпочитаете быть на теннисном корте?

- Конечно, я предпочитаю находиться на теннисном корте. Было весело провести время за пределами корта. У меня было немного времени. Я не привыкла к этому, но получилось очень здорово, - приводит слова Елены The Tennis Letter.

