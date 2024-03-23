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Новости спорта Теннис WTA
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Еще одна сенсация? Известен исход матча Елены Рыбакиной в США

Еще одна сенсация? Известен исход матча Елены Рыбакиной в США
©WTA

Сайт TheStatsZone.com сделал прогноз на матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной с американкой Тейлор Таунсенд в 1/8 финала турнира WTA в Майами, передает Vesti.kz.

Рыбакина, являющаяся четвертой ракеткой мира сыграет с 72-ой в рейтинге американкой в ночь с 23 на 24 марта. Прямая трансляция доступна здесь.

"Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина пережила раннюю панику на Miami Open, совершив камбэк в четверг с квалифаером Кларой Таусон, молодой теннисисткой с огромным потенциалом.

24-летняя спортсменка изо всех сил пыталась найти хоть что-то похожее на свой лучший уровень с тех пор, как в январе победила Арину Соболенко в финале Brisbane International. Предстоящий матч с Тейлор Таунсенд может быть еще одной сложной встречей для Рыбакиной.

Таунсенд ошеломила Элизе Мертенс, занимающую 25-е место в рейтинге WTA, отдав ей лишь четыре гейма и продолжив впечатляющую серию после квалификации. 27-летняя теннисистка способна играть в теннис намного лучше, чем предполагает ее нынешний рейтинг.

За ней стоят болельщики из Майами, но ставка на первую подачу Рыбакиной остается разумной. Ставим на победу казахстанки в двух сетах", - отмечает издание.

Отметим, призовой фонд соревнования составляет 8,8 миллиона долларов.

Рыбакиной вынесли вердикт на турнире за 8 миллионов долларов

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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