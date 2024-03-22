Елена Рыбакина перевернула ход матча в Майами

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в третий круг престижного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz. Ее соперницей была датчанка Клара Таусон (№92).

Первый сет завершился в пользу Таусон - 6:3. В двух остальных Рыбакина оказалась сильнее - 7:5, 6:4. Встреча длилась два часа и 26 минут.

На счету Рыбакиной пять эйсов и пять двойных ошибок. Она реализовала пять брейк-поинтов из 12.

В третьем круге Рыбакина сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд (№72), которая по ходу турнира победила итальянку Лючию Бронцетти (№49) и бельгийку Элисе Мертенс (№28).

Отметим, что другая казахстанка Юлия Путинцева (№68) также пробилась в третий круг соревнований, обыграв накануне 15 ракетку мира россиянку Людмилу Самсонову.