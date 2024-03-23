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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакиной вынесли вердикт на турнире за 8 миллионов долларов

Рыбакиной вынесли вердикт на турнире за 8 миллионов долларов
©dubaidutyfreetennischampionships.com

Журналист Tennis-infinity.com Захари Уимер сделал прогноз на матч казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной против Тейлор Таунсенд из США в третьем круге турнира в Майами (США), передают Vesti.kz.

Отмечается, что противостояние четвертой ракетки мира Рыбакиной, против американки занимающей 72-ое место в списке WTA, состоится сегодня, 23 марта.

"Елена Рыбакина обыграла Клару Таусон в трех сетах, но это был далеко не идеальный матч для казахстанской теннисистки. Впрочем, ожидается, что с каждым матчем она будет показывать лучшие результаты. На очереди хитрая соперница, которая набрала хорошую форму в Майами, так что всё может оказаться немного сложнее, чем хотелось бы Рыбакиной.

У Таунсенд пока был приличный год с результатом 8-6, хотя, конечно, он не такой хороший, как у Рыбакиной. Против нее может быть сложно играть из-за ее агрессивного стиля, но я не думаю, что она действительно хорошо справится с четвертой сеяной. Уровень Рыбакиной немного колеблется, но думаю, она с ней справится легко.

Я ожидаю, что Рыбакина возьмет розыгрыши под свой контроль, а затем переиграет соперницу. Возможно, какое-то время это будет близкий матч, но чем дольше он будет продолжаться, тем лучше будет Рыбакина. В этом году она была очень хороша, и турнир в Майами подходит ей. Прогноз: победа Елены Рыбакиной в двух сетах", - отметил Уимер.

Отметим, что призовой фонд соревнования составляет 8,8 миллионов долларов.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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