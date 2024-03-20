Определилась первая соперница Рыбакиной на турнире в Майами

Стала известна первая соперница четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Рыбакина пропускала первый круг, тогда как во второй встретится с датчанкой Кларой Таусон (№91), которая стартовала на турнире с победы над американкой Каролин Долхайд (№50) - 6:3, 3:6, 6:2.

Матч Таусон - Рыбакина состоится 21 марта.

Ранее Рыбакиной расписали путь к титулу на "тысячнике" в Майами, подробности - тут.

Сколько зарабатывает Рыбакина в сборной Казахстана: подробности