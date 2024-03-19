Сколько зарабатывает Рыбакина в сборной Казахстана: подробности

Стало известно, какие гонорары выплачиваются ведущим теннисистам национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В Казахстанской федерации тенниса, которая курирует вопросы тенниса в стране ответили на запрос Tengri Sport. Вице-президент федерации Диас Доскараев рассказал, получает ли Елена Рыбакина и другие топ-теннисисты дополнительные выплаты за представление Казахстана на профессиональных турнирах.

"Федерация придерживается партнерского принципа в построении отношений со спортсменами и осуществляет основные инвестиции в игроков на этапе их становления и до попадания в топ-100 в мире, когда игроки начинают зарабатывать более 150 тысяч долларов в год и способны нести основную часть своих расходов самостоятельно. К примеру, на развитие юниоров (тренировочный процесс и поездки игроков) федерацией ежегодно расходуется более двух миллионов долларов. Также федерация полностью финансирует проведение юниорских и профессиональных турниров в стране, на что дополнительно выделяется более 1,5 миллиона долларов в год (без учета расходов на проведение турнира АТР)", - сообщил функционер.

Также в федерации объяснили, из каких средств выделяются столь крупные суммы. По словам Доскараева, поддержка юниоров осуществляется без финансирования со стороны государства.

"Все указанные расходы осуществляются за счет федерации без привлечения бюджетных средств и в разы превышают финансирование взрослых национальных сборных. Стоит отметить, что по своей личной инициативе ведущие игроки страны, включая Рыбакину и Александра Бублика, регулярно осуществляют финансовую поддержку отдельных талантливых игроков Казахстана. Финансирование со стороны государства выделяется исключительно в рамках подготовки сборных команд к Олимпийским играм.", - добавил он.

К слову, в 2023 году Рыбакина оказала серьезную финансовую поддержку юниорам. 24-летняя казахстанка выделила 35 миллионов тенге, профинансировав 14 перспективных теннисисток.

"Помимо указанных выше инициатив, федерацией реализуются другие проекты на сумму свыше восьми миллионов долларов в год: обучение и обеспечение оплаты тренерам и судьям на мировом уровне для удержания их в Казахстане, строительство теннисной инфраструктуры, а также развитие инклюзивных видов тенниса, включая теннис на колясках, что способствует повсеместному повышению доступности тенниса и увеличению массовости занимающихся. В целом хочется отметить, что текущий уровень поддержки молодых казахстанских игроков объективно является одним из самых высоких и сбалансированных в мире, что подтверждается результатами выступлений наших теннисистов на самых престижных международных соревнованиях, где во всех возрастных категориях наши воспитанники регулярно входят в топ-20 лучших игроков в мире", - подытожил Доскараев.