Названы соперницы Рыбакиной на турнире в Майами

Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter расписал возможный путь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной к титулу на предстоящем турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Отметим, турнир в Майами квалификационными матчами стартовал 17 марта и продлится до 31-го числа.

Elena Rybakina’s possible path to the Miami Open title:



R1 - Bye



R2 - Dolehide / Qualifier



R3 - Mertens / Bronzetti



R4 - Kudermetova / Keys / Xinyu Wang



QF - Sakkari / Ostapenko / Kalinskaya / Yastremska



SF - Q. Zheng / Haddad Maia / Sabalenka / Halep / Samsonova



F -… pic.twitter.com/611AMDpFZj