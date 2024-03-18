Названы соперницы Рыбакиной на турнире в Майами

Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter расписал возможный путь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной к титулу на предстоящем турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.
"Первый круг - пропускает;
Второй круг - Кэролайн Доулхайд/квалифайер;
Третий круг - Элизе Мертенс/Лючия Бронцетти;
Четвертый круг - Вероника Кудерметова/Мэдисон Киз/Ван Синьюй;
Четвертьфинал - Мария Саккари/Елена Остапенко/Анна Калинская/Даяна Ястремская;
Полуфинал - Чжэн Циньвэнь/ Беатрис Хаддад-Майя/Арина Соболенка/Симона Халеп/Людмила Самсонова;
Финал - Ига Швентек/Кори Гауфф/Онс Жабер/Джессика Пегула/Элина Свитолина", - пишет источник.
Отметим, турнир в Майами квалификационными матчами стартовал 17 марта и продлится до 31-го числа.
Elena Rybakina’s possible path to the Miami Open title:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 17, 2024
R1 - Bye
R2 - Dolehide / Qualifier
R3 - Mertens / Bronzetti
R4 - Kudermetova / Keys / Xinyu Wang
QF - Sakkari / Ostapenko / Kalinskaya / Yastremska
SF - Q. Zheng / Haddad Maia / Sabalenka / Halep / Samsonova
F -… pic.twitter.com/611AMDpFZj
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, подробности - тут.
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