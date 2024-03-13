"Учат в Казахстане", или чем Путинцева удивила первую ракетку мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 79-е место в мировом рейтинге, не смогла сотворить сенсацию в рамках 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

На этой стадии она проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Швентек. При этом казахстанка удивила титулованную соперницу подачей с руки:

В четвертьфинале, 15 марта, Швентек сыграет с Каролиной Возняцки (№204) из Дании.

Призовой фонд турнира составляет 9,2 миллиона долларов.