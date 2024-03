Первая ракетка мира отменила сенсацию в матче с казахстанской теннисисткой

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 79-е место в мировом рейтинге, проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Швентек в рамках 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Швентек выиграла матч со счетом 6:1, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час и 12 минут. В ходе игры Ига сделала 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку, тогда как казахстанка не отметилась подачами навылет при 4 двойных ошибках.

Это была третья встреча теннисисток и все три выиграла Швентек, не отдав Путинцевой ни одного сета.

В четвертьфинале, 15 марта, Швентек сыграет с Каролиной Возняцки (№204) из Дании.

