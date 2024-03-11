Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира

Неучастие Елены Рыбакиной на крупном турнире WTA 1000 - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) стало большой печалью для казахстанских любителей тенниса. Все-таки лучшая теннисистка страны в прошлом году выиграла этот престижный турнир, и теперь должна была защищать очки. Но в итоге 24-летняя Елена снялась с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Казалось, что теперь в женском одиночном турнире болеть будет не за кого, но вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева очень приятно удивила зрителей. Причем неоднократно. Теперь ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек в 1/8 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В девятый раз за свою карьеру Путинцева участвует в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. И ни разу до этого она не добиралась до четвертого раунда (1/8 финала). В этом году 29-летней Юлии неожиданно удалось пробиться в эту стадию, остановив по пути сразу трех оппоненток, находящихся выше в рейтинге WTA.

Сначала 79-я ракетка мира встретилась с немкой Тамарой Корпач (№76), и обыграла ее со счетом 6:2, 6:3. Однако этот результат все равно нельзя было назвать большой сенсацией, так как за свою профессиональную карьеру Путинцева добилась больших высот, нежели ее соперница по стартовому раунду.

Но во втором круге казахстанку ждала серьезная проверка в лице 16-й ракетки мира из России Екатерины Александровой. Эта теннисистка выиграла три из четырех игр против Рыбакиной, а еще она отдала Путинцевой всего четыре гейма на прошлогоднем турнире в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Но на этот раз все сложилось в пользу Юлии, которая сломила сопротивление фаворитки со счетом 7:5, 6:1.

В третьем круге соперницей Путинцевой была 20-я ракетка мира американка Мэдисон Киз. Но даже она, играя у себя дома, не смогла оказать достойного сопротивления разбушевавшейся казахстанке. Юлия выиграла очень убедительно - 6:4, 6:1.

Dancing into the next round💃



Yulia Putintseva defeats Madison Keys in straight sets and is into the Indian Wells final sixteen for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/Cy5i6ZPexS — wta (@WTA) March 10, 2024

В итоге на счету Путинцевой три матча с более высокорейтинговыми соперницами, в которых она выиграла все шесть сетов из шести возможных. Казахстанка отдала противницам 16 геймов, выиграв при этом 37. В сумме она провела на корте четыре часа и 27 минут.

Путинцева впервые с сентября прошлого года выиграла три матча подряд в основной сетке соревнований WTA. Полгода назад ей удалось сделать подобное на WTA 250 в Гуанчжоу (Китай). Но это был куда менее статусный турнир с не такими топовыми соперницами, как здесь, в Индиан-Уэллсе.

На крупных турнирах-тысячниках Путинцева не выигрывала три матча подряд с августа 2022-го, когда она добралась до 1/4 финала в Торонто (Канада).

Теперь Юлия постарается в третий раз в карьере пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000. Ранее ей покорялось это достижение как раз в Торонто в 2022-м, а также в Риме (Италия) в 2020-м. Разница лишь в том, что на тех турнирах для выхода в четвертьфинал было достаточно одержать три победы, а здесь ей потребуется выиграть в четвертый раз.

Усложняется все тем, что соперницей Юлии будет лидер мирового рейтинга Швентек. К своим 22-м годам полька завоевала 18 одиночных титулов WTA (у Юлии их два), в том числе четыре триумфа на "Больших шлемах" и семь на соревнованиях WTA 1000. В этом году она уже выиграла один тысячник в Дохе (Катар), в финале переиграв Рыбакину.

Пути Путинцевой и Швентек пересекутся в третий раз. Предыдущие две встречи остались за Игой. Сначала она обыграла Юлию на соревнованиях в Остраве (Чехия) в 2021-м - 6:4, 6:4. Затем они сыграли на United Cup в начале прошлого года, и тогда вновь сильнее оказалась Швентек - 6:1, 6:3. Пока Путинцевой ни разу не удалось взять у польки даже сета.

Да, задача очень сложная, тем более Швентек сметает всех на своем пути в Индиан-Уэллсе. Первая сеянная начала турнир со второго круга, разгромив американку Даниэль Коллинз (№56) - 6:3, 6:0. В третьем раунде Ига вновь оформила "баранку", на сей раз чешке Линде Носковой (№29) - 6:4, 6:0. Она затратила на корте 2 часа и 34 минуты.

Но несмотря на устрашающую форму Швентек, ее регалии и лидерство в мировой табели о рангах, это отнюдь не невозможно. У любого спортсмена есть шанс на сенсацию, в то же время у любого может произойти спад. Сейчас Путинцева находится в отличной форме и очень комфортно чувствует себя в этих условиях. Впервые за долгое время она набрала ход на крупном турнире и оформила пару сенсаций.

Теперь отступать некуда, и Юлия постарается "убить двух зайцев": впервые в карьере одержать четвертую победу подряд в основной сетке на WTA 1000, а также в первый раз нанести поражение доминирующей в туре Швентек. Тем более у казахстанки имеется опыт сенсации по итогам матча с первой ракеткой мира. В 2019-м она обыграла тогдашнюю лидера рейтинга японку Наоми Осаку на соревнованиях в Бирмингеме (Англия).

Birmingham | Imponente triunfo de Yulia Putintseva (🇰🇿) ante la N° 1 del mundo Naomi Osaka (🇯🇵) por 6-2,6-3 para avanzar de ronda. Con este resultado Ashleigh Barty podría ser líder del ranking el próximo lunes si gana el torneo. pic.twitter.com/EFLWcVHhhz — Drive Cruzado (@DriveCruzado) June 20, 2019

Остается пожелать Юлии удачи в предстоящей игре и верить в то, что сенсации на этом не закончились. В Live-рейтинге она уже поднялась на 12 строчек и находится на 67-м месте, но это далеко не предел.

Отметим, что матч между Швентек и Путинцевой пройдет в рамках десятого игрового дня турнира. Он состоится в ночь с 12 на 13 марта по казахстанскому времени. Точное время станет известно во вторник.