Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира

Неучастие Елены Рыбакиной на крупном турнире WTA 1000 - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) стало большой печалью для казахстанских любителей тенниса. Все-таки лучшая теннисистка страны в прошлом году выиграла этот престижный турнир, и теперь должна была защищать очки. Но в итоге 24-летняя Елена снялась с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Казалось, что теперь в женском одиночном турнире болеть будет не за кого, но вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева очень приятно удивила зрителей. Причем неоднократно. Теперь ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек в 1/8 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Moving on 👏 @PutintsevaYulia defeats Keys 6-4 6-1 and will face Swiatek in round four. #TennisParadise | #IndianWells pic.twitter.com/dHu3HjUCTs

В девятый раз за свою карьеру Путинцева участвует в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. И ни разу до этого она не добиралась до четвертого раунда (1/8 финала). В этом году 29-летней Юлии неожиданно удалось пробиться в эту стадию, остановив по пути сразу трех оппоненток, находящихся выше в рейтинге WTA.

Сначала 79-я ракетка мира встретилась с немкой Тамарой Корпач (№76), и обыграла ее со счетом 6:2, 6:3. Однако этот результат все равно нельзя было назвать большой сенсацией, так как за свою профессиональную карьеру Путинцева добилась больших высот, нежели ее соперница по стартовому раунду.

Но во втором круге казахстанку ждала серьезная проверка в лице 16-й ракетки мира из России Екатерины Александровой. Эта теннисистка выиграла три из четырех игр против Рыбакиной, а еще она отдала Путинцевой всего четыре гейма на прошлогоднем турнире в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Но на этот раз все сложилось в пользу Юлии, которая сломила сопротивление фаворитки со счетом 7:5, 6:1.

В третьем круге соперницей Путинцевой была 20-я ракетка мира американка Мэдисон Киз. Но даже она, играя у себя дома, не смогла оказать достойного сопротивления разбушевавшейся казахстанке. Юлия выиграла очень убедительно - 6:4, 6:1.

Yulia Putintseva defeats Madison Keys in straight sets and is into the Indian Wells final sixteen for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/Cy5i6ZPexS