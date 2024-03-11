Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA

Автор:

Комментарии

Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира

Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира
©BNP Paribas Open

Неучастие Елены Рыбакиной на крупном турнире WTA 1000 - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) стало большой печалью для казахстанских любителей тенниса. Все-таки лучшая теннисистка страны в прошлом году выиграла этот престижный турнир, и теперь должна была защищать очки. Но в итоге 24-летняя Елена снялась с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Продолжение
1.
Еще одна сенсация? Прямая трансляция матча казахстанки с первой ракеткой мира

Казалось, что теперь в женском одиночном турнире болеть будет не за кого, но вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева очень приятно удивила зрителей. Причем неоднократно. Теперь ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек в 1/8 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В девятый раз за свою карьеру Путинцева участвует в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. И ни разу до этого она не добиралась до четвертого раунда (1/8 финала). В этом году 29-летней Юлии неожиданно удалось пробиться в эту стадию, остановив по пути сразу трех оппоненток, находящихся выше в рейтинге WTA.

Сначала 79-я ракетка мира встретилась с немкой Тамарой Корпач (№76), и обыграла ее со счетом 6:2, 6:3. Однако этот результат все равно нельзя было назвать большой сенсацией, так как за свою профессиональную карьеру Путинцева добилась больших высот, нежели ее соперница по стартовому раунду.

Но во втором круге казахстанку ждала серьезная проверка в лице 16-й ракетки мира из России Екатерины Александровой. Эта теннисистка выиграла три из четырех игр против Рыбакиной, а еще она отдала Путинцевой всего четыре гейма на прошлогоднем турнире в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Но на этот раз все сложилось в пользу Юлии, которая сломила сопротивление фаворитки со счетом 7:5, 6:1.

В третьем круге соперницей Путинцевой была 20-я ракетка мира американка Мэдисон Киз. Но даже она, играя у себя дома, не смогла оказать достойного сопротивления разбушевавшейся казахстанке. Юлия выиграла очень убедительно - 6:4, 6:1.

В итоге на счету Путинцевой три матча с более высокорейтинговыми соперницами, в которых она выиграла все шесть сетов из шести возможных. Казахстанка отдала противницам 16 геймов, выиграв при этом 37. В сумме она провела на корте четыре часа и 27 минут.

Путинцева впервые с сентября прошлого года выиграла три матча подряд в основной сетке соревнований WTA. Полгода назад ей удалось сделать подобное на WTA 250 в Гуанчжоу (Китай). Но это был куда менее статусный турнир с не такими топовыми соперницами, как здесь, в Индиан-Уэллсе.

На крупных турнирах-тысячниках Путинцева не выигрывала три матча подряд с августа 2022-го, когда она добралась до 1/4 финала в Торонто (Канада). 

Теперь Юлия постарается в третий раз в карьере пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000. Ранее ей покорялось это достижение как раз в Торонто в 2022-м, а также в Риме (Италия) в 2020-м. Разница лишь в том, что на тех турнирах для выхода в четвертьфинал было достаточно одержать три победы, а здесь ей потребуется выиграть в четвертый раз.

Усложняется все тем, что соперницей Юлии будет лидер мирового рейтинга Швентек. К своим 22-м годам полька завоевала 18 одиночных титулов WTA (у Юлии их два), в том числе четыре триумфа на "Больших шлемах" и семь на соревнованиях WTA 1000. В этом году она уже выиграла один тысячник в Дохе (Катар), в финале переиграв Рыбакину.

Пути Путинцевой и Швентек пересекутся в третий раз. Предыдущие две встречи остались за Игой. Сначала она обыграла Юлию на соревнованиях в Остраве (Чехия) в 2021-м - 6:4, 6:4. Затем они сыграли на United Cup в начале прошлого года, и тогда вновь сильнее оказалась Швентек - 6:1, 6:3. Пока Путинцевой ни разу не удалось взять у польки даже сета.

Да, задача очень сложная, тем более Швентек сметает всех на своем пути в Индиан-Уэллсе. Первая сеянная начала турнир со второго круга, разгромив американку Даниэль Коллинз (№56) - 6:3, 6:0. В третьем раунде Ига вновь оформила "баранку", на сей раз чешке Линде Носковой (№29) - 6:4, 6:0. Она затратила на корте 2 часа и 34 минуты.

Но несмотря на устрашающую форму Швентек, ее регалии и лидерство в мировой табели о рангах, это отнюдь не невозможно. У любого спортсмена есть шанс на сенсацию, в то же время у любого может произойти спад. Сейчас Путинцева находится в отличной форме и очень комфортно чувствует себя в этих условиях. Впервые за долгое время она набрала ход на крупном турнире и оформила пару сенсаций.

Теперь отступать некуда, и Юлия постарается "убить двух зайцев": впервые в карьере одержать четвертую победу подряд в основной сетке на WTA 1000, а также в первый раз нанести поражение доминирующей в туре Швентек. Тем более у казахстанки имеется опыт сенсации по итогам матча с первой ракеткой мира. В 2019-м она обыграла тогдашнюю лидера рейтинга японку Наоми Осаку на соревнованиях в Бирмингеме (Англия). 

Остается пожелать Юлии удачи в предстоящей игре и верить в то, что сенсации на этом не закончились. В Live-рейтинге она уже поднялась на 12 строчек и находится на 67-м месте, но это далеко не предел.

Отметим, что матч между Швентек и Путинцевой пройдет в рамках десятого игрового дня турнира. Он состоится в ночь с 12 на 13 марта по казахстанскому времени. Точное время станет известно во вторник.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис теннис большой WTA Казахстан Путинцева Юлия Рыбакина Елена США Польша

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 13:42
WTA
©BNP Paribas Open Еще одна сенсация? Прямая трансляция матча казахстанки с первой ракеткой мира
11 марта, 19:15
WTA
©dubaidutyfreetennischampionships.com В США поддержали Рыбакину после отказа от участия в турнире за 9 миллионов
11 марта, 17:21
WTA
©BNP Paribas Open Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира
11 марта, 16:41
WTA
©WTA Елена Рыбакина узнала цену отказа от титула
11 марта, 07:31
WTA
©ktf.kz Казахстанка сотворила сенсацию и вышла на лучшую теннисистку мира
10 марта, 21:52
WTA
©wtatennis.com Елена Рыбакина высказалась о Казахстане и медали на Олимпиаде-2024
9 марта, 13:02
WTA
©WTA Рыбакина отказалась от участия на турнире за 9 миллионов долларов
9 марта, 08:43
WTA
©WTA Вторая ракетка Казахстана отомстила обидчице Рыбакиной
8 марта, 14:16
WTA
©WTA Назван победитель матча Рыбакина - Подорошка на турнире за 9 миллионов долларов
8 марта, 09:46
WTA
©WTA Определилась первая соперница Рыбакиной на турнире за 9 миллионов долларов
7 марта, 14:20
WTA
©ausopen.com Рыбакина близка к рекорду легенды 33-летней давности
7 марта, 11:03
WTA
©WTA Сенсацией обернулся матч 16-летний теннисистки из России в Индиан-Уэллсе
7 марта, 10:11
WTA
©olympic.kz Вторая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире за 9 миллионов долларов
7 марта, 09:06
WTA
©КТФ Рыбакиной предсказали победы над Соболенко со Швентек и "отдали" титул в США
6 марта, 22:28
WTA
©wtatennis.com Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Индиан-Уэллсе
5 марта, 14:55
WTA
©rolandgarros.com Рыбакину досрочно "лишили" титула и отдали его Соболенко
5 марта, 12:41
WTA
©BNP Paribas Open Большая проверка в США. Рыбакина защищает титул, а Бублик стремится в топ-15
5 марта, 10:46
WTA
©WTA Цена сенсации на Australian Open: сколько Рыбакина заработала в этом сезоне
5 марта, 09:50
WTA
©WTA Елене Рыбакиной сообщили место проведения Итогового турнира WTA-2024
5 марта, 08:34
WTA
©WTA Легенда тенниса назвала главный козырь Рыбакиной
5 марта, 00:20
WTA
©wtatennis.com "Чемпионка вернулась". Елена Рыбакина вышла на американский корт
4 марта, 11:35
WTA
©ktf.kz Елена Рыбакина узнала новое место в мировом рейтинге
29 февраля, 08:46
WTA
©КТФ Рыбакина обошла Соболенко со Швентек и стала лидером сезона WTA
28 февраля, 13:28
WTA
©dubaidutyfreetennischampionships.com Рыбакина сократила отставание от лидера чемпионской гонки WTA
27 февраля, 13:05
WTA
©WTA Елена Рыбакина получила шанс сотворить историю
27 февраля, 09:50
WTA
©WTA Чемпион US Open вынес вердикт Рыбакиной и назвал ее главных конкуренток
26 февраля, 11:44
WTA
©WTA Елена Рыбакина рухнула в мировом рейтинге
26 февраля, 09:48
WTA
©ktf.kz В США сделали сообщение о Рыбакиной
26 февраля, 09:18
WTA
©twitter.com/FCBayern/WTA Елену Рыбакину сравнили с Харри Кейном
25 февраля, 22:10
WTA
©instagram.com/iga.swiatek Первая ракетка мира сделала заявление после матча с Рыбакиной

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus