Еще одна сенсация? Прямая трансляция матча казахстанки с первой ракеткой мира

Завтра, 13 марта, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№79) поспорит с лучшим игроком мира Игой Швентек (№1) за выход в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, когда состоится игра и где ее можно будет посомтреть.

Третья очная встреча между 29-летней казахстанкой и 22-летней полькой состоится третьим запуском на центральном корте №1. Эта игра начнется ориентировочно в 08:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Setanta Sports 2.

Также за матчем можно будет наблюдать в Интернете. Трансляции будут доступны по следующим ссылкам:

Пока обе теннисистки выступают в Калифорнии более чем уверенно. Швентек выиграла оба матча, в каждом из которых оформила соперницам по "баранке". Что касается Путинцевой, то она одержала три подряд победы над теннисистками, которые находятся выше нее в рейтинге WTA. Две из них были сеянными в Индиан-Уэллсе.

Пока счет личных встреч между теннисистками отрицательный для казахстанки - 0:2. Но для нее это будет большая возможность оформить еще одну сенсацию и по-настоящему громко о себе заявить. Юлия давно не играла в четвертьфиналах на больших турнирах, а еще успешное выступление в Калифорнии поможет ей подняться выше в мировой табели о рангах.

Dancing into the next round💃



Yulia Putintseva defeats Madison Keys in straight sets and is into the Indian Wells final sixteen for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/Cy5i6ZPexS