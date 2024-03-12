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Новости спорта Теннис WTA

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Еще одна сенсация? Прямая трансляция матча казахстанки с первой ракеткой мира

Еще одна сенсация? Прямая трансляция матча казахстанки с первой ракеткой мира
©BNP Paribas Open

Завтра, 13 марта, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№79) поспорит с лучшим игроком мира Игой Швентек (№1) за выход в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, когда состоится игра и где ее можно будет посомтреть.

Третья очная встреча между 29-летней казахстанкой и 22-летней полькой состоится третьим запуском на центральном корте №1. Эта игра начнется ориентировочно в 08:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Setanta Sports 2.

Также за матчем можно будет наблюдать в Интернете. Трансляции будут доступны по следующим ссылкам:

ССЫЛКА 1
ССЫЛКА 2

Пока обе теннисистки выступают в Калифорнии более чем уверенно. Швентек выиграла оба матча, в каждом из которых оформила соперницам по "баранке". Что касается Путинцевой, то она одержала три подряд победы над теннисистками, которые находятся выше нее в рейтинге WTA. Две из них были сеянными в Индиан-Уэллсе.

Пока счет личных встреч между теннисистками отрицательный для казахстанки - 0:2. Но для нее это будет большая возможность оформить еще одну сенсацию и по-настоящему громко о себе заявить. Юлия давно не играла в четвертьфиналах на больших турнирах, а еще успешное выступление в Калифорнии поможет ей подняться выше в мировой табели о рангах.

Более подробно о предстоящем матче между Путинцевой и Швентек можете прочитать в нашем материале:

Приятные сюрпризы. Казахстанка сносит фаворитов в США и теперь сыграет с первой ракеткой мира

Победительница матча между Юлией и Игой в 1/4 финала сыграет с лучшей из противостояния двух бывших первых ракеток мира - Анжеликой Кербер (№607) или Каролин Возняцки (№204). Чемпионки турниров "Большого шлема" сыграют друг с другом так же рано утром завтра, 13 марта. Их встреча пройдет на втором корте.

Также борьбу за титул, который не смогла отстоять казахстанка Елена Рыбакина (№4), продолжают россиянки Анастасия Потапова (№33), Анастасия Павлюченкова (№24) и Дарья Касаткина (№12), американки Коко Гауфф (№3) и Эмма Наварро (№23), итальянка Жасмин Паолини (№14), украинка Марта Костюк (№32), китаянка Юань Юэ (№49), бельгийка Элизе Мертенс (№28), француженка Диан Парри (№61), гречанка Мария Саккари (№9) и белоруска Арина Соболенко (№2).

Фото: Jimmie48©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Путинцева Юлия США Казахстан Польша Рыбакина Елена

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