Елена Рыбакина узнала цену отказа от титула

Издание Lobandsmash.com прокомментировало отказ казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной от участия в турнире Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которой составляет 9,2 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Отмечается, что решение Рыбакиной повлечет за собой потерю рейтинговых очков и осложнит ей борьбу за возвращение в топ-3.

"Рыбакина была вынуждена отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе, первом "Мастерсе" в текущем сезоне, из-за болезни, и вряд ли в ближайшее время вернется на третью строчку в рейтинге. Дело в том, что в 2023 году она выиграла Индиан-Уэллс, а также стала финалисткой Открытого чемпионата Майами. Казахстанка теряет слишком много очков, чтобы вернуться в первую тройку рейтинга. К сожалению, не приняв участия в турнире в Индиан-Уэллсе, она потеряет около 1000 очков. К началу Miami Open, который стартует позже в марте, Рыбакина потеряет еще 650 очков. Тем временем Кори Гауфф предстоит защитить в Майами всего 65 очков", - пишет издание.

Напомним, Рыбакина является действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе. На данный момент казахстанка занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Тройку лидеров рейтинга WTA составляют полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.