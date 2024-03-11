В США поддержали Рыбакину после отказа от участия в турнире за 9 миллионов

Обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz отказ казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 9,2 миллиона долларов.

Во втором круге Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, должна была встретится с 84-й ракеткой мира из Аргентины Надей Подорошкой, но отказалась от участия.

"Очень жаль, что Рыбакина не смогла доиграть турнир в Индиан-Уэллсе. Она была одним из главных претендентов на успех. Теперь ее рейтинг пошатнется. Тем не менее, от подобных ситуаций не застрахован никто. Впереди длинный сезон, в рамках которого, есть много престижных соревнований. Ясно, что ключевыми станут этапы "Большого шлема". Однако, самое главное восстановить свою прежнюю форму. Будем ждать следующего турнира в Майами, где ей предстоит отыгрывать отставание", - отметил Майлс.

Напомним, Рыбакина является действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе. На данный момент казахстанка занимает четвертое место в мировом рейтинге. Тройку лидеров рейтинга WTA составляют полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Однако, уже в ближайшее время она упадет в рейтинге. Подробности - здесь.