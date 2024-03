Казахстанка сотворила сенсацию и вышла на лучшую теннисистку мира

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 79-е место в мировом рейтинге, вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она обыграла 20-ю ракетку мира из США Мэдисон Киз - 6:4, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час и 23 минуты. При этом ни одна из них не отметилась эйсами, однако американка совершила 1 двойную ошибку, а у казахстанки их было 5.

В матче за выход в четвертьфинал, который состоится 12 марта, Путинцева встретится с лидером женского мирового рейтинга полькой Игой Швентек.

Dancing into the next round💃



Yulia Putintseva defeats Madison Keys in straight sets and is into the Indian Wells final sixteen for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/Cy5i6ZPexS