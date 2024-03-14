Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Соболенко "подставила" Рыбакину: подробности

Соболенко "подставила" Рыбакину: подробности
©WTA

Американская теннисистка Эмма Наварро, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла на первое место по количеству побед в этом сезоне на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

Это произошло после сенсационной победы над второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Теперь в активе Наварро 18 побед в сезоне WTA. По этому показателю она опередила первую ракетку мира польку Игу Швентек и казахстанку Елену Рыбакину (№4) - у обеих по 17 побед.

Елена Рыбакина установила новый рекорд

Напомним, Рыбакина является действующей чемпионкой Индиан-Уэллса, однако из-за болезни казахстанка снялась с турнира.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus