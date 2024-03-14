Соболенко "подставила" Рыбакину: подробности

Американская теннисистка Эмма Наварро, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, вышла на первое место по количеству побед в этом сезоне на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

Это произошло после сенсационной победы над второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Теперь в активе Наварро 18 побед в сезоне WTA. По этому показателю она опередила первую ракетку мира польку Игу Швентек и казахстанку Елену Рыбакину (№4) - у обеих по 17 побед.

Елена Рыбакина установила новый рекорд

Напомним, Рыбакина является действующей чемпионкой Индиан-Уэллса, однако из-за болезни казахстанка снялась с турнира.