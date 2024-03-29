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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 10:27 Комментарии Видеообзор победы Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира ©WTA Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz. В 1/2 финала соревнований призовой фонд которых превышает 8,7 миллиона долларов казахстанка обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко - 6:4, 0:6, 7:6. В решающем матче Рыбакина встретится с американкой Даниэль Коллинз (№53), которая в 1/2 финала оказалась сильнее 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой - 6:3, 6:2. Встреча длилась один час и 15 минут. Встреча Коллинз - Рыбакина пройдет 30 марта. Поделиться в соц. сетях:













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