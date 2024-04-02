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Новости спорта Теннис

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Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?

Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?
©IG/lenarybakina

Елена Рыбакина пару лет назад вывела казахстанский теннис и уровень интереса соотечественников к этому виду спорта на новый, небывалый уровень. Она моментально стала не только самой большой теннисной звездой, но и одной из главных звезд спорта в Казахстане. Но теперь у нее нашелся конкурент за статус главной теннисной звезды страны. Корреспондент Vesti.kz объясняет, как это возможно.

Четвертая ракетка мира, победительница Уимблдона и финалистка Australian Open, триумфатор семи одиночных турниров WTA, больше 13,3 миллиона долларов призовых к 24 годам. Все это Рыбакина, которую любят и знают во всем мире.

Она быстро закрепилась в списке главных звезд казахстанского спорта и стала олицетворением отечественного тенниса. Но в последние месяцы понятие казахстанский теннис стало ассоциироваться не только с ней.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик стал претендовать на звание главной звезды страны в этом виде спорта. 26-летний теннисист впервые в карьере оказался в топ-20, поднявшись на 18-е место, он уже завоевал один титул с начала года (Монпелье, Франция) и добавил к нему выход в финал (Дубай, ОАЭ).

У Бублика никогда не было таких крупных успехов, как у Рыбакиной, и у него меньше титулов (4). Он также меньше заработал за карьеру - 6,6 миллиона долларов. Но Александр получает свою популярность за счет другого - уникального образа.

Казахстанца называют теннисным шоуменом, он любит выделяться на корте, причем как разнообразным игровым арсеналом, так и неоднозначными смешными высказываниями на площадке. У него своя фан-база. И, в отличие от Рыбакиной, не сказать, что Бублик получает большое признание в Казахстане.

Как правило, большая часть его фанатов именно в США, ведь местной публике импонирует его стиль во всем. А вот что касается Рыбакиной, то она более скромная, делает акцент именно на теннисе и конкуренции. У нее не так много нетипичных интервью, а у Бублика, напротив, они происходят чуть ли не каждый раз. И это дает ему определенные плоды.

С начала года Бублик заметно прогрессировал как в игровом плане - два финала, один титул, попадание в топ-20, так и в плане медийности. На его Instagram-аккаунт подписано 537 тысяч подписчиков. И по этому показателю он, совершив рывок, опередил Рыбакину, у которой 525 тысяч фолловеров.

Елена - большая звезда мирового тенниса, ее знают везде. Но и Бублик в этом плане не отстает, а где-то даже опережает. Однако доля казахстанской аудитории у Рыбакиной все же выше, и это заметно невооруженным глазом.

Возможно, что где-то сыграл роль и уровень интереса к мужскому и женскому теннису в целом. С точки зрения конкуренции и уровня (скорость, борьба) многие фанаты предпочитают именно мужской теннис, поэтому в среднем теннисисты-мужчины могут иметь больше фан-базы, чем среднестатистическая теннисистка (за исключением суперзвезд).

Вероятно, что для статуса суперзвезды мирового тенниса Рыбакиной не хватает больше медийной работы - разнообразных интервью с нетипичным содержанием, более активное ведение соцсетей и, в частности, контента из жизни вне тенниса. Но и, конечно же, более стабильных результатов. Безусловно, Елена - одна из лучших в мире, но зачастую ей не хватает стабильности в решающих матчах, как это было совсем недавно в Майами (Флорида, США).

Бублик же может стать суперзвездой и без побед на "Больших шлемах" и попадания в топ-10. Это путь, по которому когда-то суперзвездой стал австралиец Ник Кирьос. На популярность Александра влияют его чувство юмора, умение общаться с публикой, желание играть в зрелищной и развлекательной манере. Все это завораживает публику и делает Бублика интересным персонажем для присутствующих.

В заключение можно сказать, что если для казахстанской аудитории Рыбакина по-прежнему - лицо отечественного тенниса. То для болельщиков со всего мира Бублик уже находится примерной на одной ступени с ней. Хочется верить, что это не предел, и в дальнейшем обе звезды казахстанского тенниса будут прогрессировать и достигать новых высот. 

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Рыбакина Елена Казахстан Бублик Александр Уимблдон Australian Open

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