Джалолов получил в соперники боксера с 18 нокаутами

14 апреля в Ташкенте (Узбекистан) на Humo Arena пройдет масштабный вечер бокса из серии IBA Champions Night, передает Vesti.kz.

В рамках этого события состоится поединок олимпийского чемпиона тяжеловеса Баходира Джалолова (14-0, 14 КО) из Узбекистана с хорватом Агроном Смакичи (20-2, 18 КО). Последний встречался с казахстанцем Жаном Кособуцким (19-1, 18 КО) и был сенсационно нокаутирован в первом раунде.

Еще один топовый поединок ивента объединит, бывшего соперника чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) - американца Майкла Хантера (22-1-2, 16 КО) и Артема Сусленкова (9-0, 6 КО) из России.

Возглавит вечер бокса - противостояние первого номера рейтинга WBA в минимальном весе узбекистанца Хасанбоя Дусматова (6-0, 5 КО) против испанца Самуэля Кармона (11-1, 4 КО), претендовавшего на титул чемпиона по версии WBC в наилегчайшем дивизионе.

Напомним, что Кособуцкий не дрался с прошлого года, когда был дисквалифицирован в дебютном бою в США с нигерийцем Эфе Аджагбой (18-1-1, 13 КО). Это поражение стало первым в его карьере.

Казахстанскому супертяжеловесу вынесли печальный вердикт после поражения дисквалификацией

Фото с сайта olympicboxing.uz.