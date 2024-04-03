Четвертый бой с Головкиным? Канело заинтриговал большим сюрпризом

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) сделал интригующее заявление перед боем с соотечественником - экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией (43-0, 34 КО), передают Vesti.kz.

"Да, я всегда стараюсь чем-то удивить людей и мексиканцев. Знаете, что касается боя, то противостояния мексиканца против мексиканца, уже должно быть достаточно, но у меня есть еще кое-что для мексиканцев. Нет, я не скажу, что это. Это сюрприз. Мне нравится удивлять людей", - сказал Канело в интервью TMZ Sport.

Альварес не стал раскрывать детали, но многие предположили, что после победы над Мунгией мексиканец объявит о поединке против американца Давида Бенавидеса (28-0, 24 КО).

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Поединок Канело - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сообщалось, что за этот бой Альварес получит 35 миллионов долларов (15 миллиардов тенге).

Напомним, Альварес известен по противостоянию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1,37 КО). Их первый поединок в 2017 году закончился спорной ничьей, а второй через год - минимальной победой мексиканца. В 2022 году соперники закрыли трилогию - победителем вновь вышел Альварес.

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