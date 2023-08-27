Казахстанский боксер получил дисквалификацию в дебютном бою в США

В Талсе (США) в лимите тяжелого веса сошлись в ринге перспективные Жан Кособуцкий (19-1, 18 KO) из Казахстана и Эфе Аджагба (18-1, 14 KO) из Нигерии, сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 10 раундов, но завершился в четвертом дисквалификацией казахстанца.

В третьем раунде Кособуцкий дважды ударил соперника ниже пояса, за что с него сняли очки. Интересно, что когда казахстанец пропустил удар ниже пояса, то его оппоненту даже замечание не сделали.

В четвертом раунде Кособуцкий снова ударил ниже пояса нигерийца, после чего рефери решил остановить поединок.

Как итог, Кособуцкий проиграл дисквалификацией. Для него это первое поражение в карьере при 19 победах, тогда как Аджагба отпраздновал 18-ю викторию при одной неудаче.

Для казахстанца это был первый бой в США, до этого он в основном боксировал в Европе.

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