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Новости спорта Теннис
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Российский теннисист получит гражданство Казахстана

Российский теннисист получит гражданство Казахстана
©instagram.com/shevchenkoo_17

Советник по международным вопросам и вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский заявил, что российский теннисист Александр Шевченко планирует выступать за Казахстан на международной арене, сообщают Vesti.kz.

"Саша Шевченко получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живет в России, базируется в Европе. Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде", - сказал Польский "Чемпионату".

В мировом рейтинге одиночного разряда Шевченко занимает 84-е место.

Отметим, что ранее под флаг Казахстана перешли Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и другие представители российского тенниса.

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