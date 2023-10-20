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В России отметили успехи Елены Рыбакиной в 2023 году

В России отметили успехи Елены Рыбакиной в 2023 году
©wtatennis.com

Российский сайт Gotennis.ru вспомнил победы казахстанских теннисисток в 2023 году, отметив выступления Елены Рыбакиной и Анны Данилиной, сообщают Vesti.kz.

"Год для казахстанского тенниса начался на позитивной ноте. Елена Рыбакина на Открытом чемпионате Австралии смогла добраться до финала турнира.

В дальнейшем от спортсменки тоже ожидали высоких результатов. Но повторить достижение на оставшихся ТБШ Елене так и не удалось. Зато есть ряд успехов на других турнирах WTA, а именно:

- победа на грунтовом покрытии в Риме;
- победа на харде в США (Индиан-Уэллс);
- выход в финал на турнире в Майами, США (хард).

Примечательной остается победа на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, где в финале Рыбакина переиграла Арину Соболенко. Так Елена взяла реванш за финал Australian Open.

Но это не единственный успех представителей Казахстана на "Шлемах". Может, многие упустили, но в 2023 году Анна Данилина стала победительницей US Open. На последнем в году турнире серии "Большого шлема" теннисистка выступала в миксте в паре с финном Харри Хелиоваарой. Дуэт не оставил шансов соперникам и легко прошелся по турнирной сетке", - пишет источник.

Напомним, что Рыбакиной предстоит выступить на итоговом турнире WTA, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. Более подробная информация приведена по этой ссылке.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна

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