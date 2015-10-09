Судьи решили исход боя Казахстана за финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Ертуган Зейнулиннов не смог пробиться в финал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 65 килограммов он противостоял представителю Таиланда Бунджонгу Синсири.

Поединок завершился победой тайского боксера раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, Зейнуллинов стал бронзовым призером соревнований.

Ранее в женской сетке Бакыт Сейдиш (70 кг) уверенно разобралась с китаянкой Алимире Абудуреюми — 5:0 — и пробилась в финал. Валентина Хальзова (75 кг), напротив, завершила выступление, уступив другой представительнице Китая. При этом Надежда Рябец (80 кг) добилась победы, взяв верх над соперницей из Индии раздельным решением судей. Дина Исламбекова в весе свыше 80 килограммов с разгромом прошла Олтиной Сотимбоеву из Узбекистана.

В мужской части соревнований не обошлось без сенсации: один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан (55 кг) неожиданно проиграл хозяину ринга и довольствовался бронзовой медалью.

Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

