Битвы с Узбекистаном и хозяевами ринга: кто от Казахстана выступит в 1/2 финала чемпионата Азии

Завтра, 7 апреля, на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия) пройдут полуфинальные бои с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

На ринг выйдут шесть представителей национальной команды. В женской сетке выступит Айгерим Саттыбаева (48 кг). В мужской сразятся: Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Айбек Оралбай (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Нурбек Оралбай (свыше 90 кг).

Утренняя сессия. Начало - в 09:00

2-я пара. Женщины 48 кг. Айгерим Саттыбаева - Энх-Амгалан Номундари (Монголия);

6-я пара. Мужчины 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Далай Ганзориг (Монголия);

7-я пара. Мужчины 85 кг. Нурбек Оралбай - Бариаахан Дорж (Монголия);

9-й пара. Мужчины свыше 90 кг. Айбек Оралбай - Довлет Исламов (Туркменистан).

Дневная сессия. Начало - в 14:00

3-я пара. Мужчины 60 кг. Оразбек Асылкулов - Абдирахмон Махмуджонов (Узбекистан);

8-я пара. Мужчины 90 кг. Сагындык Тогамбай - Халимжон Мамасолиев (Узбекистан).

Напомним, ранее в финал в женской сетке вышли: Бакыт Сейдиш (70 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 90 кг).

Валентина Хальзова (75 кг) завершила выступление на чемпионате Азии по итогам полуфинала и довольствовалась бронзовой наградой.

В мужской сетке сенсационно за шаг до финала остановился Махмуд Сабырхан (55 кг). Также бронза у Ертугана Зейнуллинова (65 кг).

Торехан Сабырхан (70 кг) пробился в финал.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!