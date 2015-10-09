Александр Бублик рассказал, как собирается шокировать соперников в 2026 году

Казахстанский теннисист, 11-я ракетка мира Александр Бублик поделился мыслями о своём подходе к грунтовому сезону, опираясь на успехи прошлогоднего сезона, сообщают Vesti.kz.

– У тебя были отличные результаты на грунте в прошлом году. Меняет ли это твоё отношение к этому отрезку сезона сейчас?

– Думаю, нет. Если судить себя только по результатам, для меня это было бы довольно тяжело. Сейчас 2026 год, это уже не 2025-й, нужно готовиться заново. Соперники теперь гораздо лучше знают, что я могу делать на грунте, поэтому они могут ожидать от меня большего и лучше готовиться. Для меня главное — сосредоточиться на себе: правильно выполнять удары в нужный момент, быть в хорошей физической форме и бороться, – сказал Бублик.

В 2025 году Бублик впечатлил выступлениями на грунте: он пробился в четвертьфиналы турниров серии "Мастерс" в Мадриде и "Ролан Гаррос".

Добавим, что ближайший матч Бублик проведет в рамках второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса.

