Казахстан получил ещё одного финалиста на ЧА по боксу

Казахстанка Надежда Рябец пробилась в финал чемпионат Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 80 килограммов она прошла Пуджу Рани из Индии со счётом 3:1.

Ранее выступили три представителя Казахстана. В женской сетке Бакыт Сейдиш (70 кг) оформила разгром и вышла в финал континентального турнира, а вот Валентине Хальзовой (75 кг) повезло меньше, так как она уступила сопернице из Китая.

Между тем сенсация состоялась в мужской сетке: один из лидеров национальной команды Махмуд Сабырхан (55 кг) потерпел разгромное поражение от хозяина ринга и довольствовался только бронзовой наградой.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

