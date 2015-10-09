Братья Сабырхан на ринге: прямая трансляция полуфиналов ЧА по боксу

Сегодня, 6 апреля, пройдёт первый день полуфиналов на чемпионате Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.
От Казахстана выступят семь человек. В прямом эфире поединки покажет телеканал Qazsport.
Утренняя сессия. Начало - в 09:00
Женщины
• 70 кг. Бакыт Сейдиш (Казахстан) - Алимире Абудуреюми (Китай)
• 75 кг. Валентина Хальзова (Казахстан) - Цзыи Бао (Китай)
Мужчины
• 55 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Билгуунсайхан Хархуу (Монголия)
Вечерняя сессия. Начало - в 14:00
Женщины
• 80 кг. Надежда Рябец (Казахстан) - Пуджа Рани (Индия)
• +80 кг. Дина Исламбекова (Казахстан) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)
Мужчины
• 65 кг. Ертуган Зейнулинов (Казахстан) - Бунджонг Синсири (Таиланд)
• 70 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) - Пейчен Ван (Китай)
Отметим, что полуфиналисты уже гарантировали себе как минимум бронзу.
Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.
