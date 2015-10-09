Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл на ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан не смог выйти в финал чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 55 килограммов он неожиданно уступил хозяину ринга Билгуунсайхану Хархуу со счётом 0:5. В итоге казахстанец довольствовался только бронзовой наградой континентального турнира.
Сегодня, 6 апреля, ещё четыре казахстанских боксёра проведут полуфинальные бои, подробности приведены по ссылке.
Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.
