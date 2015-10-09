Лазерная точность "Кайрата" и главный страх "Астаны": как матч тура КПЛ превратился в избиение?

Центральный матч четвёртого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Астаной" обернулся односторонним избиением - алматинцы разгромили столичных со счётом 4:0. Корреспондент Vesti.kz сделал главные выводы по итогам встречи и озвучил интересные факты.

Матч в Алматы привлёк большое внимание, как и любое противостояние между этими клубами. Но борьбы не получилось, ведь "Кайрат" забил все четыре мяча ещё до перерыва. Во втором тайме команды доигрывали, уже понимая, что исход предрешён.

"Кайрат" продолжает оставаться неуязвимым

В предыдущих турах если что-то и смущало болельщиков алматинцев, так это игра в атаке, ведь в трёх матчах команда забила всего два мяча. Однако один тайм против "Астаны" все сомнения по созидательной части разрушил.

При этом в обороне коллектив Рафаэля Уразбахтина всё так же надёжен. Они не пропустили ни одного гола после четырёх туров. Такого в премьер-лиге не было с 2022 года - в том сезоне такой же старт выдал "Тобол", имея десять очков и 6:0 после четырёх игр.

Причём это не стечение обстоятельств, а реальное положение дел. В среднем, алматинцы допускают у своих ворот по два удара в створ за 90 минут (всего восемь с начала сезона). И ни в одной из игр статистика ожидаемых пропущенных голов xGA не достигал даже 0,5. Наиболее "близки" были игроки "Астаны" вчера, у которых накопилось 0,47 ожидаемых гола против 2,53 у "Кайрата".

И, что интересно, вчера даже никто не заметил отсутствия основного защитника Луиша Маты, который был дисквалифицирован. "Астане" так и не удалось даже частично воспользоваться этой потерей "Кайрата".

Страшные последствия короткой скамейки "Астаны"

Мы уже подмечали на старте сезона, что основная обойма игроков у "Астаны" очень мастеровитая и одна из лучших в КПЛ. Но когда выпадает один ключевой игрок, то раскрывается проблема короткой скамейки и отсутствия возможностей для ротации без потери качества.

Вчера "Астана" неожиданно потеряла ключевого защитника Бранимира Калаицу, причём травма была получена не на тренировке, она вообще никак не связана с футболом. Так Григорий Бабаян лишился системообразующего игрока с надёжной игрой в центре обороны и уверенным первым пасом.

В итоге тренерский штаб решил выпустить в центр обороны ветерана Дмитрия Шомко, который никогда не воспринимался как игрок центра защиты, уж тем более в схеме с четырьмя оборонцами. Это был первый, но громкий сигнал о стихийном бедствии. При этом у Бабаяна был вариант задействовать более опытного на этой позиции Абзала Бейсебекова, либо сразу же дать сыграть молодому Санжару Ануарову. Но ни на один из этих шагов тренер не решился, доверившись номинальному латералю Шомко.

Это говорит о том, что любая потеря столь важного игрока - катастрофа для "Астаны". Либо некем заменить, либо не будет вариантов усилить/освежить игру по ходу матча, либо полная деформация тактического рисунка. И самая большая боль у "Астаны" от того, что такое испытание пришлось на принципиальную встречу с "Кайратом", который два года подряд оставлял их без золота КПЛ в последнем туре чемпионата.

Сатпаев набрал ход, а взаимопонимание в атаке на топ-уровне

17-летний Дастан Сатпаев получает всё больше игрового времени. Нападающий пропускал международную паузу на матчи сборных по решению медицинского штаба лондонского "Челси", так как ему было необходимо пройти ещё одно обследование. Вчера он сыграл рекордные 84 минуты в этом сезоне.

В первой голевой атаке Сатпаев сделал предголевой пас, затем забил второй гол "Кайрата", а в моменте с третьим взятием ворот оформил ассист, в одиночку разогнав атаку в роли диспетчера.

Взаимопонимание с Эдмилсоном и Жоржиньо, а также новичком Ойвой Юкколой выходит на новый уровень. В первом голе сработала комбинация Сатпаев - Эдмилсон - Жоржиньо, во втором - комбинация Эдмилсон - Жоржиньо - Юккола - Сатпаев, в третьем - комбинация Сатпаев - Эдмилсон - Сатпаев - Жоржиньо.

"Астана" владела мячом около 60 процентов времени, но, кажется, что "Кайрату" с такими исполнителями в атаке играть без мяча нравится даже больше. Им не нужно вскрывать оборону с низким блоком, как было против "Алтая" (1:0) или "Жетысу" (0:0) - им нужно лишь дождаться потери мяча (а вчера "Астана" ошибалась много), а затем убежать в контратаку с быстрыми ногами нападающих.

"Кайрат" догнал "Астану" и оформил историческую победу

Теперь между "Кайратом" и "Астаной" равенство по количеству побед в очных встречах - по 22. Ещё десять игр завершились вничью. Вчера алматинцы прервали девятиматчевую беспроигрышную серию столичных во всех турнирах, которая длилась 7,5 месяцев - с августа 2025 года.

Кроме того, "Кайрат" впервые в истории обыграл "Астану" с разницей в четыре гола. В три мяча алматинцы в прошлом уже побеждали, но теперь есть новый рекорд.

Правда, у "Астаны" таких побед пока больше. Они наносили "Кайрату" поражения со счётом 6:0 (2022), 6:1 (2011), 5:1 (2014) и 4:0 (2022).

Добавим, что "Кайрат" вышел в единоличные лидеры чемпионата после четырёх туров, набрав десять очков. Алматинцы на два пункта опережают(8), на три - "Астану" (7).

Следующие матчи "Кайрат" и "Астана" проведут в среду, 8 апреля, в рамках Кубка Казахстана. В 1/16 финала алматинцы в гостях сыграют с уральским "Жайыком", а "Астана" на выезде встретится с алматинским БКС.

Фото: ФК "Кайрат"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!