Любительский бокс
Казахстан остался без финала на чемпионате Азии по боксу

Казахстан остался без финала на чемпионате Азии по боксу ©КФБ

Представительница сборной Казахстана Валентина Хальзова не смогла выйти в финал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов она уступила китаянке Цзыи Бао со счётом 1:3 и вернётся домой с бронзовой наградой.

Ранее в финал пробилась другая казахстанка Бакыт Сейдиш (70 кг), разгромившая свою соперницу из Поднебесной.

Сегодня, 6 апреля, ещё пять казахстанских боксёров проведут полуфинальные поединки на континентальном турнире, подробности - тут.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

